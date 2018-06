Rettungsschiff "Lifeline" darf in Malta anlegen .

Das tagelange Warten von 230 Migranten und 17 deutschen Besatzungsmitgliedern auf dem Rettungsschiff "Lifeline" hat ein Ende. Er habe mit dem maltesischen Premierminister Joseph Muscat telefoniert, erklärte Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte am Dienstag. "Das Schiff der NGO Lifeline wird in Malta anlegen." Zuvor durfte die "Alexander Maersk" mit mehr als 100 Migranten in Sizilien ankern.