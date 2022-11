Rauch will Sozialhilfe für Vertriebene aus der Ukraine

Werbung

"Ich bin der Meinung, der Anspruch auf Sozialhilfe ist eine gute Möglichkeit, um Ukrainer leichter in den Arbeitsmarkt zu integrieren", sagte Rauch wörtlich. Kocher hatte am Dienstag im ORF-"Report" gemeint, ihm wäre es recht, wenn möglichst viele der aus der Ukraine Geflüchteten am Arbeitsmarkt tätig würden. Man müsse aber beachten, dass bei einer Integration der Vertriebenen ins Sozialhilfesystem für diese dann die Pflicht bestehe, Arbeitsplätze in Österreich anzunehmen.

Gegen Kopfs Vorschlag hatte sich bereits Anfang November Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) ausgesprochen. Nach Erstaufnahme und Unterbringung müsse die Message jetzt "Selbsterhaltung" sein - und nicht, diese Menschen ins Sozialsystem zu überführen.