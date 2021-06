Innenminister Nehammer in Dänemark .

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) ist am Mittwoch in die dänische Hauptstadt Kopenhagen gereist. Nehammer trifft bei dem eintägigen Arbeitsbesuch den dänischen Migrationsminister Mattias Tesfaye und wird außerdem die neue Rückkehragentur und das Rückkehrzentrum besuchen. Hauptthemen des Besuchs sind die österreichisch-dänische Kooperation in Tunesien zum Grenzmanagement, die dänischen Pläne für Asylzentren in Drittstaaten sowie die Rückführungspraxis Dänemarks.