Das teilte das Außenministerium in Moskau am Freitag der Agentur Interfax zufolge mit. US-Außenminister Mike Pompeo sagte bei einem Besuch in Bangkok, der Ausstieg der USA aus dem Vertrag "tritt heute in Kraft".

Für das Ende des Abkommen sei "ausschließlich" Russland verantwortlich, meinte Pompeo.