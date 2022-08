ATP-Tour Carreno Busta holt seinen ersten Tennis-Masterstitel

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Bisher wertvollster Titel für Carreno Busta Foto: APA/dpa

D er Spanier Pablo Carreno Busta hat zum ersten Mal in seiner Tennis-Karriere einen Masters-Titel auf der ATP-Tour gewonnen. Der ungesetzte 31-Jährige bezwang am Sonntag (Ortszeit) im Finale der Hartplatzveranstaltung in Montreal den Polen Hubert Hurkacz mit 3:6,6:3,6:3. Der Sieg beim mit umgerechnet 6,43 Millionen Euro dotierten Turnier im Vorfeld der US Open war sein insgesamt siebenter. In New York erreichte er 2017 und 2020 jeweils das Halbfinale.