Schwab bei Austrian Golf Open verbessert .

Matthias Schwab hat bei den Austrian Golf Open in Atzenbrugg am Samstag wieder einen seiner besseren Tage erwischt. Nach dem Rückfall am Freitag auf Platz 47 spielte der Steirer eine 66er-Runde mit sechs Birdies und ohne Schlagverlust. Damit schob sich der 26-Jährige mit dem Gesamtscore von 212 (4 unter Par) vorerst unter die Top Ten. Die bestplatzierten Spieler hatten da ihre dritte Runde aber noch gar nicht in Angriff genommen.