Immobilien Auch Signa Development Selection mit Verlust im Halbjahr

Rene Benkos Firmen immer öfter in Schieflage Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

M it der Signa Development Selection AG geriet ein weiteres Unternehmen aus dem Immobilienimperium des Tiroler Milliardärs Rene Benko in die roten Zahlen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch.