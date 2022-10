Politik Auch Wallentin schloss seinen Wahlkampf ab

Auch Tassilo Wallentin will Bundespräsident werden Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

M it dem Rechtsanwalt Tassilo Wallentin hat am Samstagnachmittag der letzte der sieben Bundespräsidentschaftskandidaten seinen Wahlkampf abgeschlossen. Beim Oktoberfest in der Lugner City in Wien gab er bei Grillhuhn und Weißwürsten - stilecht in Lederhose - als Ziel für den Wahlsonntag aus: "Schauen wir, dass wir es in die Stichwahl schaffen."