Auch zwei Schwerverletzte Bluttat in Strasshof: 60-Jährige vermutlich vom Sohn erstochen

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Am Montagvormittag war das gesamte Gebiet um den Tatort von der Polizei gesperrt. Foto: privat

I n einer Reihenhaussiedlung in Strasshof, genauer in der Albert-Sever-Straße, wurde am Montag in den frühen Morgenstunden eine Bluttat verübt. Laut Augenzeugen kreiste bereits um 6 Uhr früh ein Einsatzhubschrauber über dem Gebiet.