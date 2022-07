Großbrand im Raum Ebenfurth unter Kontrolle .

Rund 750 Helfer und sechs Hubschrauber standen am Mittwoch in Großmittel (Haschendorf, Gemeinde Ebenfurth im Bezirk Wiener Neustadt) bei einem Flurbrand im Einsatz. Die Flammen sind mittlerweile unter Kontrolle, in der Nacht auf Donnerstag gab es laut APA und Militärkommando eine Brandwache.