Auffrischung Wien vereinfacht Zugang zur vierten Corona-Impfung

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Die Auffrischung wird den Städtern schon nach vier Monaten ermöglicht. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

W ien vereinfacht den Zugang zur vierten Corona-Impfung. Ab sofort können sich alle Städter ab zwölf Jahren, deren Dritt-Impfung bereits sechs Monate her ist, die Auffrischungsimpfung holen. "Diese Leute bitten wir, so schnell wie möglich auffrischen zu gehen. Wer das schon nach vier Monaten machen will, dem werden wir das in allen städtischen Impfzentren ermöglichen und niemandem verwehren", sagte Mario Dujakovic, Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), der APA.