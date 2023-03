Aufnahme Österreichs Bestattungspraxis ist nun UNESCO-Kulturerbe

Nicht nur auf Friedhöfen zeigen Bestatter ihre Fähigkeiten Foto: APA/THEMENBILD

D ie UNESCO lässt die "schene Leich" hochleben: Denn "Wissen und Praxis der heimischen Bestatter" gehören nun offiziell zum immateriellen Kulturerbe Österreichs. Die entsprechende Aufnahme ins nationale Verzeichnis durch die österreichische UNESCO-Kommission sei kürzlich erfolgt, freute sich deren Generalsekretär Martin Fritz am Donnerstag in einer Pressekonferenz am Wiener Zentralfriedhof berichten zu können.