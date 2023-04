Herzogenburger sorgen für Riesenwirbel bei „2 Minuten 2 Millionen“

Das kann ja heiter werden: Das Herzogenburger Start-Up-Unternehmen kern tec mit Sitz in Wielandsthal steht heute im Rampenlicht der Fernsehsendung 2 Minuten 2 Millionen (Puls 4, 20.15 Uhr).

In der Reihe geht es darum, dass Start-Ups ihren Betrieb oder ihre Idee präsentieren und dann von Investoren Geld für die Umsetzung bekommen (oder auch nicht).

Kern tec stellt hochwertige Öle aus Marillen- oder Zwetschenkernen her und ist damit geschäftlich erfolgreich; mittlerweile auch mit Cremes oder Pflanzenmilch. Nun möchten die Gründer Michael Beitl aus St. Pölten und Sebastian Jeschko aus Wien für eine fünfprozentige Beteiligung an der Firma eine Million Euro. Heißt im Klartext: Die Firma wird mit 20 Millionen Euro bewertet. Das Duo sagt, dass es im Vorjahr 1,1 Millionen Euro Umsatz gab, weitere Aufträge im Wert von 13 Millionen Euro seien in der Pipeline.

Den Investoren platzt der Kragen: „Ich finde das frech, dass man für so blöd verkauft wird“, erklärt Christian Jäger. Mit Hochspannung wird erwartet, was Heinrich Prokop aus Traismauer dazu sagt. Der legendäre Gründer der Gutschermühle ist ebenfalls im Investoren-Team vertreten.