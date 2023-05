Auftakt für heurige Zentralmatura

Am Donnerstag ist wegen des Landesfeiertags in Oberösterreich Pause. Am 5. Mai folgen dann die Deutsch-Klausuren, in denen alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend antreten müssen. Nach dem Wochenende wird die schriftliche Matura am 8. Mai mit Spanisch bzw. der Minderheitensprachen Ungarisch, Slowenisch und Kroatisch fortgesetzt. Am 9. Mai folgt Englisch, am 10. Mai Französisch, abgeschlossen wird am 11. Mai mit Italienisch. Die meisten Corona-Erleichterungen der vergangenen Jahre sind heuer weggefallen, geblieben ist allerdings die größte Änderung: Die Zeugnisnote der letzten Klasse wird in die Maturanote einberechnet - Schüler mit einem Befriedigend oder einer besseren Note im Jahreszeugnis sind weitgehend vor einem Durchfallen geschützt.