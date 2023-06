klassische Musik Auktion mit Werken aus der Sammlung Harnoncourt in London

Harnoncourt und seine Frau trugen umfangreiche Kunstsammlung zusammen

V or sieben Jahren starb Nikolaus Harnoncourt, im Vorjahr seine Ehefrau Alice. Nun kommt ein Teil der Kunstsammlung der Gründer des Concentus Musicus Wien in London zur Auktion. Ab 30. Juni bietet das Auktionshaus Christie's unter dem Titel "Artists Collecting Art" 50 ausgewählte Werke aus der Sammlung des Ehepaars in einer Onlineversteigerung an, darunter Skulpturen aus dem frühen 15. Jahrhundert, Bücher und Manuskripte.