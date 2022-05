Auktion Tizian-Gemälde für 4,8 Mio. Euro im Dorotheum versteigert

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

"Die büßende Magdalena" kam für 4,8 Mio. Euro unter den Hammer Foto: APA/DOROTHEUM

E in lange verschollenes Tizian-Gemälde ist am Mittwochabend für 4,8 Mio. Euro im Wiener Dorotheum versteigert worden. "Die büßende Magdalena" erzielte als Highlight der Auktion "Gemälde Alter Meister" damit einen der höchsten Auktionspreise weltweit für den Künstler, wie es in einer Aussendung hieß. Der Schätzwert betrug 1 bis 1,5 Mio. Euro.