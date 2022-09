Aus fünftem Stock Baby in Wien stirbt nach Sturz von Balkon

Trotz sofortiger Rettungskette verstarb Kind im Spital Foto: APA

E in neun Monate altes Kleinkind ist am Freitagabend in einem Wiener Krankenhaus verstorben, nachdem es zuvor auf einer Wiese im Bezirk Donaustadt gefunden worden war. Es dürfte vom Balkon einer Wohnung gefallen sein.