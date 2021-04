Das Erdbeben war ungewöhnlich lange und riss viele Menschen aus dem Schlaf. In den sozialen Netzwerken wurden rasch die Erlebnisse ausgetauscht. Es sei zu leichteren Schäden, Haarrisse im Verputz, gekommen. Die Erschütterungen waren in Wien, St. Pölten bis nach Hollabrunn zu spüren. Sogar aus Salzburg erreichte das ZAMG Meldungen. In Messstationen in ganz Europa wurde das Neunkirchner Beben registriert.

"In den nächsten zwei bis drei Wochen wird es noch einige Nachbeben geben", sagt Seismologe Anton Vogelmann von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Bereits heute um 7:16 Uhr früh habe man ein Nachbeben der Stärke 3,2 gemessen. Erst vor drei Wochen, am 30. März 2021, bebte die Erde in Breitenau bei Neunkirchen. Dieses Erdbeben war laut ZAMG das stärkste der letzten 20 Jahren im Wiener Becken. Die Magnitude wurde mit 4,7 angegeben.

Erdbeben im Wiener Becken sind nichts Außergewöhnliches, seit 100 Millionen Jahren bebt dort die Erde. "Der Osten verschiebt sich langsam nach Nordosten. Die Erdkruste wird dadurch ausgedünnt und es baut sich Spannung auf. An den Rändern des Wiener Beckens kommt es dadurch zu plötzlichen Verschiebungen und Rutschungen in rund zehn Kilometer Tiefe", sagt Vogelmann. Durch die Beben wird die Spannung wieder abgebaut. Das Wiener Becken senke sich so einige Millimeter innerhalb hundert Jahre.

