Ausfall 10.000 Wiener Haushalte waren kurzfristig ohne Strom

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

"Schutzauslösung" bei Revisionsarbeiten in einem Umspannwerk Foto: APA/THEMENBILD

R und 10.000 Wiener Haushalte sind am Donnerstag knapp nach 8.00 Uhr kurzzeitig ohne Strom gewesen. Betroffen war der Überlappungsbereich der Bezirke Margareten, Mariahilf, Neubau, Meidling, Hietzing und Rudolfsheim-Fünfhaus. Die Hälfte der Häuser war nach zehn Minuten wieder am Netz, der Rest nach insgesamt 20 Minuten, erläuterte Wiener-Netze-Sprecher Christian Call. Ursache waren demnach Revisionsarbeiten in einem Umspannwerk, bei denen es zu einer "Schutzauslösung" kam.