Brände Ausgedehnter Fassadenbrand in Wiener Wohnhaus

Bewohner erlitt leichte Rauchgasvergiftung Foto: APA/THEMENBILD

B rennende Abfallbehälter haben in der Nacht auf Sonntag zu einem ausgedehnten Fassadenbrand in der Landsteinergasse in Wien-Ottakring geführt. Die Flammen reichten weit über den zweiten Stock hinaus. Der Hausdurchgang, wo die Container abgestellt waren, war völlig ausgebrannt, berichtete die Wiener Berufsfeuerwehr. Mit zwei Löschleitungen mussten die Flammen bekämpft werden. Ein Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.