"Ausgezeichnet" Platz eins für Österreich in EU-Badegewässerqualität

APA

99,2 Prozent als "ausgezeichnet" oder "gut" eingestuft Foto: APA/THEMENBILD

I m neuesten Bericht der EU-Kommission über die Qualität der Badegewässer in Europa belegt Österreich den ersten Platz. Von insgesamt 261 untersuchten heimischen Badestellen wurden 97,7 Prozent als "ausgezeichnet" eingestuft - mehr als in allen anderen EU-Ländern sowie Albanien und der Schweiz. Auf Platz zwei findet sich Malta, auf Rang drei rangieren ex aequo die Badestellen Griechenlands und Kroatiens.