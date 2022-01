Schnee: Tausende Griechen verbachten Nacht in Autos

Wegen der Schneefälle in Griechenland und der Türkei herrschen weiter Ausnahmesituationen in diesen Staaten. In der griechischen Hauptstadt Athen und ganz Mittelgriechenland haben Tausende Autofahrer die Nacht in ihren Fahrzeugen auf Autobahnen verbracht. In der Türkei nahm der Flughafen Istanbul den Betrieb nach starkem Schneefall teilweise wieder auf, zahlreiche Flüge fallen aber weiterhin aus.