Am zweiten Tag des sogenannten Gymnich-Treffens sind auch die Außenminister der EU-Beitrittskandidatenländer - Türkei, Serbien, Albanien, Mazedonien und Montenegro - eingeladen. Die Kooperation mit den Westbalkanstaaten steht somit auch im Zentrum der Gespräche.

Gastgeberin des informellen Rates ist Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ), die Sitzungen werden von der EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini geleitet. Auch EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn wird daran teilnehmen.

Für die Westbalkanländer und die EU-Staaten geht es nach dem Gymnich - der Name kommt von einem Schloss in Erftstadt im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen, wo 1974 erstmals ein solches Treffen stattfand - am Freitagnachmittag weiter: Neben Albanien, Montenegro, Mazedonien, Serbien werden dann auch Vertreter des Kosovo und Bosnien-Herzegowinas zu einem Treffen über Digitale Infrastruktur stoßen. Dabei könnte auch der Kosovo-Serbien-Konflikt zur Sprache kommen.