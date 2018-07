Die laut Aussendung größte ökologische Gartenschau Europas hält sich streng an die Kriterien der Aktion "Natur im Garten" und verzichtet auf chemisch-synthetische Pestizide, chemisch-synthetische Düngemittel und Torf. Neben der Auszeichnung als Top-Ausflugsziel in Niederösterreich ist die Gartenschau seit 2014 Botanischer Garten und EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) zertifiziert.

"Auf der Garten Tulln kann man viele Gestaltungsideen und Pflegetipps für Garten, Balkon oder Terrasse einholen", sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) verwies auf die Funktionen als Erholungs- und Freizeitort, Forschungs- und Bildungsreinrichtung, Kinderparadies sowie Vorzeigebeispiel für das ökologische Gärtnern.

Vor zehn Jahren mit 42 Mustergärten eröffnet, wurde die Präsentation auf dem sieben Hektar großen Areal laufend erweitert. Neu angelegt wurden heuer etwa der Bayerische Biergarten, das Garten-Arboretum und der Muster-Schulgarten von "Natur im Garten". Heuer können die Gärten bis zum 14. Oktober im Wandel der Jahreszeiten beobachtet werden.