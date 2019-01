US-Open-Siegerin Osaka erreichte Viertelfinale .

US-Open-Siegerin Naomi Osaka steht erstmals im Viertelfinale der Australian Open. Die Tennis-Weltranglisten-Vierte setzte sich am Montag in Melbourne mit 4:6, 6:3, 6:4 gegen die Lettin Anastasija Sevastova durch. In der hart umkämpften Partie behielt die 21-jährige Japanerin wie in der Runde zuvor nach einem Satzrückstand noch die Oberhand.