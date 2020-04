"Die Feuer waren so kraftvoll, dass sie Rauch und Kohlenstoffpartikel ausgestoßen haben, die bis etwa 35 Kilometer hoch über die Erde in die Stratosphäre gelangt sind", erklärte Richard Querel vom neuseeländischen Nationalinstitut für Wasser- und Atmosphärenforschung. Bei den verheerenden Buschbränden in Australien zwischen September und März waren 12,5 Millionen Hektar Land zerstört worden. Laut Querel ist der Hauptteil der Rauchwolke fünf Kilometer hoch und Hunderte Kilometer breit.