Fußball Australier Postecoglou neuer Tottenham-Trainer

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Tottenham holt Australier Postecoglou als Trainer Foto: APA/dpa

Werbung

T ottenham Hotspur hat den Australier Ange Postecoglou als Cheftrainer engagiert. Das gab der in der abgelaufenen Saison der Premier League nur auf Platz acht gelandete Fußball-Traditionsclub aus London am Dienstag bekannt. Der 57-jährige Postecoglou hatte bisher Celtic Glasgow betreut, das er in der schottischen Liga heuer zum Triple führte. Bei Tottenham avanciert er zum ersten australischen Coach in der Premier League.