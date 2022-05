Austria Liga-Dritter vor WAC, Rapid muss ins Play-off

Werbung

Für die "Veilchen" wurden Eric Martel (21.), Manfred Fischer (29.) und die beiden Joker Dominik Fitz (72.) sowie Can Keles (85.) mit ihren Toren zu den viel umjubelten Matchwinnern. Jakob Jantscher (27.) war der zwischenzeitliche Ausgleich für Sturm Graz gelungen, für den Schlusspunkt sorgte Manprit Sarkaria (89.). Die Austria tritt damit im Play-off zur UEFA Europa League an, bei einem Ausscheiden sind die Wiener in der Conference-League-Gruppenphase startberechtigt.

Auf Rapid warten als Fünften ein Heim- und Auswärtsspiel gegen den Sieger aus WSG Tirol - LASK um die Teilnahme an der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation. Marco Grüll hatte die Wiener in der 35. Minute in Führung gebracht, dem WAC gelang mit einem Doppelschlag von Tai Baribo (74.) und Adis Jasic (75.) noch die Wende. Die Kärntner stiegen als Vierter in der dritten Qualifikationsrunde der Conference League ein.

Ausgerechnet zur Meisterfeier am letzten Spieltag zeigte sich Red Bull Salzburg sportlich nicht sehr spendierfreudig. Das Team von Coach Matthias Jaissle kam vor 15.800 partyfreudigen Zuschauern in der nicht ganz ausverkauften Red-Bull-Arena gegen Austria Klagenfurt nicht über ein 1:1 hinaus. Turgay Gemicibasi hatte die Kärntner (48.) in Führung gebracht, Koita gelang spät der Ausgleich (93.).