Fußball Austria nach 1:2 in Altach 6 Spiele sieglos, LASK nur 0:0

Für Wimmer wird es ganz eng Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

D ie Wiener Austria rutscht in der Fußball-Bundesliga immer tiefer in die Krise. Die Favoritner kassierten am Sonntag in Altach eine 1:2-Niederlage und sind schon sechs Ligaspiele sieglos. Dabei schauten für den Tabellenzehnten, der nur drei Zähler von Schlusslicht Lustenau entfernt ist, nur zwei Remis heraus. Die Vorarlberger verbesserten sich auf den sechsten Rang. Eine Nullnummer gab es im Duell des LASK mit Hartberg.