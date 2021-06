"Es ist fantastisch, wieder in Wien zu sein. Ich war schon eine Runde Radfahren und freue mich auf den 'Austrian World Summit' am Donnerstag", sagte er in einem Statement gegenüber der APA. Am Abend wird Schwarzenegger Teilnehmer des "Summits" - darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen - bei einem Dinner im Haus des Meeres treffen.

Beim "Austrian World Summit" werden in der Wiener Spanischen Hofreitschule zentrale umweltpolitische Fragen diskutiert. Neben Bundespräsident Van der Bellen, der auch wieder den Ehrenschutz übernommen hat, wird aus Österreich auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) dabei sein. Ebenfalls persönlich werden der Vize-Präsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, und COP26-Präsident Alok Sharma teilnehmen. Digital sind Auftritte der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres und von Jane Goodall geplant. Der Klimabeauftragte der USA, John Kerry, wird auch live zugeschaltet.