Auswilderung Neuer Luchs für Nationalpark Kalkalpen

Der Luchs ist Symbolfigur für den Nationalpark Kalkalpen Foto: APA/PETER KOLB

D er wieder eingesiedelte Luchs gilt als Symbolfigur für den Nationalpark Kalkalpen, der heuer 25-jähriges Bestehen feiert. Nachgewiesen leben dort drei weibliche und drei männliche Exemplare. Doch zur Sicherung der Population fehlt seit Jahren der Nachwuchs. Daher werde nun der dominante Kuder ausgetauscht, kündigte LH-Stellvertreter und Naturschutzreferent Manfred Haimbuchner (FPÖ) am Mittwoch an. Die Auswilderung des neuen Tieres soll in den kommenden Tagen stattfinden.