Das meldet das Landeskriminalamt Oberösterreich zur Causa:

Ein 33-jähriger afghanischer Staatsbürger steht im Verdacht am 14. Oktober 2019 gegen 14:30 Uhr einen 32-jährigen Betreuer einer Flüchtlingsunterkunft im Bezirk Freistadt mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Anschließend flüchtete der Täter mit dem Fahrrad. Der 33-Jährige dürfte in der Folge dem 63-jährigen Bewohner eines nahegelegenen Hauses mit einem spitzen Gegenstand tödliche Verletzungen zugefügt und dessen Fahrzeug, Citroen C3, mit dem amtlichen Kennzeichen FR-640K, geraubt haben. Das Einsatzkommando Cobra, Polizeidiensthunde, der Polizeihubschrauber und sämtliche Polizeistreifen stehen im Einsatz. Eine Alarmfahndung wurde ausgelöst. Sachdienliche Hinweise zur gesuchten Person, bzw zum Fahrzeug an jede Polizeidienststelle bzw. an den Polizeinotruf 133.