Autofahrer aufgepasst Polizei verstärkt zu Pfingsten die Verkehrsüberwachung

Mit erwartetem, erhöhtem Verkehrsaufkommen steigt die Unfallgefahr. Foto: APA/THEMENBILD

M it dem erwarteten erhöhten Verkehrsaufkommen am Pfingstwochenende auf Österreichs Straßen steigt auch die Unfallgefahr. Die Polizei wird daher in den kommenden Tagen die Überwachung verstärken - besonders im Fokus stehen dabei neben Hauptverkehrsrouten auch unfallträchtige Strecken, beliebte Ausflugsstrecken sowie der Nah- und Freizeitverkehr, wurde in einer Aussendung des Innenministeriums angekündigt.