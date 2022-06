Verkehrsunfälle Autofahrer und E-Biker in Tirol tödlich verunglückt

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

In beiden Fällen konnte der Notarzt nur noch den Tod feststellen Foto: APA/Archiv/Scheriau

Z u zwei Verkehrsunfällen mit tödlichem Ausgang ist es am Freitagabend bzw. in der Nacht auf Samstag in Tirol gekommen. In Kühtai im Bezirk Imst kam in der Nacht ein 29-jähriger Pkw-Lenker ums Leben, nachdem er in einer Kurve über den Fahrbahnrand hinaus gekommen war und sich der Wagen überschlagen hatte. In Reith im Alpbachtal verunglückte am Freitagabend ein 37-jähriger E-Bike-Fahrer bei der Abfahrt vom Reither Kogel tödlich.