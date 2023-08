Verkehrsunfall Autolenker starb in Kärnten bei Sturz in Bachbett

Der tödlich verunglückte junge Mann wurde von seinem Vater gefunden Foto: APA/dpa

E in 18-jähriger Autolenker ist am Freitagabend bei einem Unfall in Reichenfels (Bezirk Wolfsberg) ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Samstag mitteilte, kam der Einheimische gegen 22.20 Uhr auf einer Gemeindestraße von der Fahrbahn ab und stürzte etwa drei Meter über eine Böschung in ein Bachbett. Das Auto habe sich überschlagen und sei auf dem Dach liegend im Wasser zum Stillstand gekommen. Der Mann sei noch an der Unfallstelle verstorben.

Gefunden wurde der Lenker gegen 23.50 Uhr von seinem Vater, der sich Sorgen um den Verbleib seines Sohnes gemacht hatte. Der Mann habe den Sicherheitsgurt mit einem Messer durchschnitten und den Sohn geborgen. Reanimationsversuche durch den Vater und die später eintreffenden Rettungskräfte seien erfolglos gewesen. Im Einsatz waren 40 Feuerwehrleute mit acht Fahrzeugen sowie zehn Wasserretter mit zwei Fahrzeugen. Ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreute die Angehörigen.