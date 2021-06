VW will sich von Verbrenner-Autos verabschieden .

Der Autobauer VW will schrittweise aus dem Geschäft mit Verbrenner-Autos aussteigen. "In Europa steigen wir zwischen 2033 und 2035 aus dem Geschäft mit Verbrenner-Fahrzeugen aus, in den USA und China etwas später", sagte VW-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer dem "Münchner Merkur" (Samstag-Ausgabe). "In Südamerika und Afrika wird es aufgrund der noch fehlenden politischen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen noch ein gutes Stück länger dauern."