Autorennen Andretti will mit General Motors in die Formel 1

APA / BVZ.at

Michael Andretti zieht es vehement in die Fomel 1 Foto: APA/dpa

D er US-Autohersteller General Motors will zusammen mit Andretti Global von Rennfahrer Michael Andretti in die Formel 1 einsteigen. Das kündigten die beiden Unternehmen am Donnerstag an. Einen genauen Einstiegszeitpunkt nannten sie nicht. "Wir werden so schnell auf der Strecke sein, wie es Sinn macht", sagte Michael Andretti, Sohn der Rennlegende Mario Andretti. Sie seien zuversichtlich, dass es bald sein werde.