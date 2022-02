Gesundheitsproblem? 55-Jährige bei Kollision tödlich verunglückt

Eine 55-Jährige aus St. Leonhard am Hornerwald fuhr kurz vor 19 Uhr mit ihrem Pkw von der B 3 Richtung Zentrum ab

Anfall am Steuer vermutet

Dabei verlor sie vermutlich wegen eines gesundheitlichen Problems die Herrschaft über ihren Wagen. Ungebremst krachte sie deshalb in das Heck eines anderen Pkws, den eine 50-jährige Frau aus Theiß lenkte. Diese hatte zuvor vor der Ampel an der Kreuzung der B 3-Abfahrt mit der Austraße angehalten.

Zweite Lenkerin leicht verletzt

Nach diesem ersten heftigen Zusammenstoß rollte das außer Kontrolle geratene Fahrzeug noch in die Kreuzung. Dort stieß es mit einem gerade aus der Bertschingerstraße kommenden, in die Austraße abbiegenden Wagen im Gegenverkehr zusammen. An dessen Steuer saß eine Stratzingerin (50). Während die Theißerin nur leicht verletzt wurde, musste die St. Leonharderin am Unfallort reanimiert werden.

Im Krankenhaus verstorben

Trotz aller Bemühungen der Sanitäter und der Notärztin am Notfallort sowie des Personals im Landesklinikum Krems starb die Unfallverursacherin wenig später im dortigen Schockraum.