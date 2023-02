"AvaFrame" "Werkzeugkoffer" soll Lawinensimulationen vorantreiben

In Tirol ereigneten sich zuletzt viele tödliche Lawinenunfälle. Foto: APA/ZEITUNGSFOTO.AT

D as Kooperationsprojekt "AvaFrame", an dem die Sektion Tirol der Wildbach- und Lawinenverbauung und das Institut für Naturgefahren des Bundesforschungszentrums für Wald beteiligt ist, soll mit einem "digitalen Werkzeugkoffer" den Bereich Lawinensimulation deutlich verbessern. Mit dem Anfang 2023 gestarteten Digital-Tool will man etwa verlässliche Aussagen darüber treffen, "wie weit Lawinen reichen können und wie zerstörerisch sie sein können", hieß es am Freitag.