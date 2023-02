Avital Carroll holt für Österreich WM-Bronze auf Buckelpiste

Werbung

Carrolls bestes Weltcup-Ergebnis vor der WM war ein vierter Platz gewesen, nun schaffte sie es zum richtigen Zeitpunkt erstmals auf das Podest. Dabei war der Abend davor nicht plangemäß verlaufen.

Was sie dazu sagt, dass sie jetzt WM-Bronzemedaillengewinnerin ist: "Ich stehe immer noch unter Schock und kann nicht glauben, dass Sie das gerade gesagt haben. Ich bin total aufgeregt. Heute habe ich ein paar Leute überrascht", meine sie schmunzelnd zur APA - Austria Presse Agentur. Ihr Wettbewerb habe eigentlich schon in der Nacht davor begonnen. "Ich bin im Bett gelegen und war so aufgeregt, ich konnte Stunden lang nicht einschlafen. Ich habe nur fünf oder sechs Stunden schlafen können. In der Früh Warm-up, Training, das gut gelaufen ist. Mein erster Bewerbslauf war noch ein bisschen konservativ, und ich wusste, dass ich noch mehr im Tank hatte. Dann hatte ich ein Mittagsessen und ein kleines Schläfchen und habe dann mein Hotel um ein Essen angefleht, damit ich etwas Energie bekomme", erzählte sie lachend. Nach jedem Lauf habe ich oben noch zwei 'naps' genommen", erzählte die 26-Jährige.

Dass es dennoch mit einer Medaille geklappt hat, sei für sie "schockierend. Ein riesiger Traum ist wahr geworden", sagte Carroll. Ihre Großmutter hat jüdische Wurzeln, sie wanderte 1944 in die USA aus. Ein seit 2020 gültiges Gesetz ermöglicht Nachkommen von Kriegsvertriebenen die Erlangung der österreichischen Staatsbürgerschaft, Carroll machte davon Gebrauch. "Ich bin Österreich so dankbar, dass mir diese Gelegenheit gegeben wurde", erklärte die WM-Bronzemedaillengewinnerin.

Und am Sonntag hat sie noch eine Chance im Parallel-Buckelpistenbewerb, den sie eigentlich sogar lieber mag. "Ja, ich werde alles tun, dass es mir morgen auch so gut läuft", meinte sie. Darum werde sie sich nun nur zwei Schlucke vom Prosecco gönnen, zum Feiern bleibt ihr sonst noch keine Zeit.