Der in Wien lebende 29-Jährige hatte Sonntagabend seinen jüngeren Bruder in Bad Ischl besucht. Er beschloss dort zu übernachten, weil er von einer Party am Vortag in Wien sehr müde war. Er legte sich auf eine Couch. Ersten Ermittlungen zufolge wurde er gegen 2.40 Uhr früh wach und wollte aufstehen. Dabei dürfte er einen Krampfanfall erlitten haben. Er stürzte auf den gläsernen Couchtisch. Dabei erlitt der junge Mann schwere Schnittverletzungen im Halsbereich und an den Armen. Die Wunden beim Hals waren so tief, dass der Wiener einen massiven Blutverlust erlitt.

Der 29-Jährige wurde ins Spital Bad Ischl eingeliefert. Die Ärzte konnten ihn aber nicht mehr retten. Die zuständige Staatsanwaltschaft Wels ordnete eine Obduktion an. Das vorläufige Ergebnis stehe laut Staatsanwaltschaft Wels im Einklang mit dem vermuteten Ablauf, das toxikologische Gutachten fehle aber noch.