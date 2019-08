Die Tirolerin aus dem Bezirk Innsbruck-Land war am Nachmittag auf einem Radweg gefahren. Aus vorerst unbekannter Ursache prallte sie frontal mit einem entgegenkommenden 68-jährigen E-Bike-Lenker aus dem Bezirk Wiener Neustadt zusammen, berichtete die Landespolizeidirektion am Mittwoch in einer Aussendung. Die Verletzte wurde in das Krankenhaus Oberwart im Burgenland transportiert.