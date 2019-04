Kellerbrand: Vier Hausbewohner und zwei Katzen gerettet .

In Bad Vöslau (Bezirk Baden) ist am Montagnachmittag ein Brand im Keller eines Mehrparteienhauses ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte über Leitern vier Bewohner, unter ihnen ein Kleinkind, in Sicherheit. Sie wurden dem Roten Kreuz zur weiteren Versorgung übergeben. Außerdem wurden zwei Katzen gerettet, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando in einer Aussendung.