Eine Zehnjährige ist am Freitag in Baden auf einem Schutzweg von einem Autobus erfasst worden. Das Mädchen war auf einem Tretroller unterwegs gewesen und dürfte vom 22-jährigen Lenker des Kfz beim Linksabbiegen auf einer durch eine Ampelanlage geregelten Kreuzung übersehen worden sein, berichtete die Polizei. Die Verletzte wurde per Notarzthubschrauber ins Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen.

Sowohl der Buslenker als auch das Mädchen hatten an der Kreuzung nach Angaben der Exekutive Grünlicht. Der Zusammenstoß ereignete sich in der Mitte des Schutzweges. Der 22-Jährige war danach derart schockiert, dass er im Landesklinikum Baden versorgt werden musste. Im Anschluss wurde der Mann durch Mitglieder eines Kriseninterventionsteams betreut.