Trio wegen Geldfälschung in Haft

Beamte des Landeskriminalamtes Niederösterreich (Betrug) und des Bundeskriminalamtes hatte einen 30- und einen 57-Jährigen, beide aus Wien, sowie einen 65-jährigen türkischen Staatsbürger mit Wohnsitz im Bezirk Baden ausgeforscht. Den Männern wurde zur Last gelegt, US-Dollar-Falsifikate aus der Türkei nach Österreich gebracht zu haben, um die Scheine zu 50 Prozent des Nominalwertes zu verkaufen.

Die beiden Wiener wurden laut Polizei bereits am 23. März auf frischer Tat ertappt, als sie 250 Stück gefälschte Noten zu je 100 Dollar an einen Kaufinteressenten übergaben. Das Duo wurde in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Der 57-Jährige habe als Initiator der Geldübergabe fungiert, der 30-Jährige als Kurier des Falschgeldes von Istanbul nach Österreich. Bei der Hauptverhandlung vergangene Woche wurde der Ältere zu 30 Monaten, der Jüngere zu 20 Monaten unbedingter Haft rechtskräftig verurteilt, so die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Der 65-Jährige soll als Hintermann fungiert und die gefälschten Scheine in der Türkei organisiert haben. Eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde vergangene Woche von Ermittlern des Landeskriminalamtes Niederösterreich und des Koordinierten Kriminaldienstes des Bezirks Baden vollzogen. Dabei ist auch ein Diebstahl einer Uhr vom 15. Juni in der Kurstadt geklärt worden. Der nicht geständige 65-Jährige ist in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert worden.