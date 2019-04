Der Achtersee lockt heuer wieder mit Strand-Feeling: Der Beachclub „Himmelblau“ (initiiert von der Uhl Gastro GmbH) wird nach dem Erfolg im Vorjahr ausgebaut. Anstatt des Containerbaus wird ein fixes Gebäude errichtet. Inkludiert sind WC-Anlage, Terrasse mit Sonnensegel sowie Überdachung, zum Wasser hin wird von der Stadt eine Stiege errichtet.

Ab Anfang Juli soll das „Himmelblau“ kaum Wünsche offen lassen. So wird heuer neben coolen Drinks eine warme Küche (mediterrane Richtung) geben, auch zum Frühstück kann man an den See kommen. Montag bis Donnerstag wird eine Light-Version angeboten, von Freitag bis Sonntag gibt‘s dann ein Schlemmer-Frühstück, verraten Jannine Uhl und Roman Petek von der Uhl Gastro GmbH.

Schranz Am Achtersee laufen die Bauarbeiten für den neuen Beachclub bereits auf Hochtouren.

In puncto Musik will man es wieder anrainerfreundlich angehen: „Relax-Musik im Hintergrund“, so die beiden. Für die Baustelle wurden mehrere Bäume ausgegraben und an andere Stelle wieder eingepflanzt, in den nächsten Wochen soll auch die Promenade beim Beachclub beleuchtet werden.

ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger zu den neuen Plänen: „Nach dem sehr erfolgreichen Jahr 2018 ist die Familie Uhl an uns herangetreten, das Himmelblau in diesem Sommer zu erweitern und damit noch attraktiver für die Gäste zu machen. Wir sind dieser Bitte sehr gerne nachgekommen, weil wir somit den Achtersee noch mehr als sommerlichen Hotspot der Stadt etablieren können und für eine weitere Freizeit-Attraktion sorgen.“