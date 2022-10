Statt Schweigeminute Bagnaia gewinnt in Sepang - MotoGP-Entscheidung aber vertagt

APA / BVZ.at

Eine Minute Applaus für Mateschitz in Sepang Foto: APA/FRANZ NEUMAYR

D ie WM-Entscheidung in der MotoGP fällt erst beim Saisonfinale am 6. November in Valencia. Dem Ducati-Piloten Francesco Bagnaia reichte am Sonntag beim Grand Prix von Malaysia in Sepang der Sieg nicht, da sein Konkurrent und Titelverteidiger Fabio Quartararo auf Yamaha Dritter wurde. Zwischen den beiden landete Bagnaias Markenkollege Enea Bastianini.