Bagnaia holt bei Heim-MotoGP in Mugello dritten Saisonsieg

Bagnaia ist in der MotoGP weiter dominant unterwegs Foto: APA/Reuters

M it seinem Sieg beim MotoGP-Heimrennen von Mugello hat der Italiener Francesco Bagnaia seine Führung in der Motorrad-Weltmeisterschaft am Sonntag ausgebaut.