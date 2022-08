Bagnaia nächster Ducati-Sieger bei MotoGP in Österreich

Werbung

Für Ducati war es der bereits siebente Sieg in neun Rennen seit 2016 in Spielberg. Die restlichen zwei Rennen hat "Hausherr" KTM gewonnen. Vorjahressieger Binder hatte diesmal von Platz 12 aus aber keine Chance auf ein Podium. Der italienische Pole-Halter Enea Bastianini (Ducati) schied mit Defekt früh aus, Jorge Martin scheiterte mit seiner Ducati im Finish beim Angriff auf Miller.

Fast 170.000 Zuschauer kamen 2022 zum Österreich-Rennen, dem 13. von 20 Saisonläufen. Alleine am Sonntag waren es 92.035. Sie erlebten ein Rennen, das nach vielen dramatischen Unfällen in der Vergangenheit erstmals mit einer Sicherheits-Schikane über die Bühne ging. Diese neue Links-Rechts-Links-Kurve zwei (2A/2B) machte keine Probleme und half mit, ein problemloses Rennen über die Bühne zu bringen.

Nach den von Asiaten dominierenden Rahmenrennen war auf dem Red Bull Ring gleich zwei Mal die japanische Hymne zu hören. Ai Ogura (Kalex) übernahm mit seinem Sieg vor dem Thai Somkiat Chantra (Kalex) in einem sturzreichen Moto2-Rennen um einen Punkt die WM-Führung. KTM-Jungstar Pedro Acosta (ESP) wurde Vierter, obwohl er sich kürzlich einen Oberschenkel gebrochen hat. In der Moto3 setzte sich Ayumu Sasaki (Husqvarna) trotz doppelter Long-Lap-Strafe vor Tatsuki Suzuki (Honda) durch. In der WM führt weiter der Spanier Sergio Garcia (GasGas).