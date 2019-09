Nach Angaben des US-Hurrikanzentrums NHC zog das Zentrum des Sturms "Humberto" mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 95 Kilometern pro Stunde am Samstagabend nördlich an der Insel Abaco vorbei, eines der von "Dorian" am heftigsten getroffenen Gebiete. Mindestens 52 Menschen waren durch den Hurrikan auf den Bahamas ums Leben gekommen, doch dürfte die Opferzahl nach Angaben der Behörden noch steigen. Etwa 1.300 Menschen werden noch vermisst.

Wegen starker Regenfälle infolge des Sturms "Humberto" musste das Welternährungsprogramm seine Hilfsflüge nach Abaco vorübergehend aussetzen, wie ein Sprecher der Organisation mitteilte. Mehr als 2.000 Menschen auf Abaco und auch auf Grand Bahama sind noch in Notunterkünften untergebracht.

Nach Angaben des US-Hurrikanzentrums könnte "Humberto" im Laufe des Sonntags zu einem Hurrikan werden und weiter nördlich ziehen. Der US-Staat Florida dürfte aber verschont bleiben.

Der Wirbelsturm "Dorian" war am 1. September mit Windstärken von fast 300 Stundenkilometern über die Bahamas hinweggefegt und hatte schwere Verwüstungen angerichtet. Guterres, der am Freitagabend auf den Bahamas eingetroffen war, zeigte sich am Samstag schockiert vom Ausmaß der Zerstörungen: "Hurrikan 'Dorian' wurde in die Kategorie 5 eingestuft. Ich denke, es ist die Kategorie Hölle", schrieb er im Online-Dienst Twitter.

"Es ist Zeit, aufzuwachen und dringend Maßnahmen für das Klima zu ergreifen," forderte Guterres. Es seien die Länder am stärksten vom Klimawandel betroffen, die selbst am wenigsten Treibhausgase ausstoßen würden. Die Bahamas seien dafür ein gutes Beispiel.